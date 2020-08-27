Букеровскую премию получила голландская писательница Марика Лукас Рейневелд

Международную Букеровскую премию за 2020 год получила голландская писательника Марика Лукас Рейневелд, сообщил ТАСС.

29-летний автор стала самой молодой обладательницей премии. Она удостоилась награды за роман «Неловкий вечер», который рассказывает историю о девочке Яс из строгой христианской семьи фермеров, в которой исчезает один из детей — брат главной героини.

Газета The Guardian назвала произведение «бесстрашным исследованием семьи, разваливающейся в безумии горя, которое предстает еще более пугающим из‑за по-детски простой и недраматической манеры описания ее компульсивного поведения».

Рейневельд обошла в конкурсе шестерых авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии. Интересно, что среди финалистов Букеровской премии в этом году оказался только один мужчина.

В начале августа Стивен Кинг анонсировал новую книгу о мальчике-детективе с паранормальными способностями.