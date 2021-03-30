Писательница Мария Степанова стала третьим российским претендентом на Букеровскую премию

Документальный «романс» «Памяти памяти» российской писательницы Марии Степановой вошел в лонг-лист Международной Букеровской премии, следует из списка претендентов книжной премии.

Это третий случай, когда номинантами на международный «Букер» становились российские писатели. В 2009 году драматурга Людмилу Улицкую добавили в шорт-лист премии за продолжение лучших традиций русской классической прозы, а в 2013 году в десятку претендентов вошел Владимир Сорокин.

Шорт-лист премии этого года опубликуют 22 апреля, имя победителя объявят на церемонии 2 июня.

Книга «Памяти памяти» посвящена истории взаимоотношений в семье Степановой и сопровождается личными документами. В 2018 году она стала лауреатом литературной премии «Большая книга», а также удостоилась гран-при премии «Нос». «Афиша Daily» разговаривала с Марией Степановой о непрогнозируемом успехе «Памяти памяти».