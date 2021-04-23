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H.E.R. опубликовала сингл «Come Through». Песня записана в дуэте с Крисом Брауном

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:35

Американская хип-хоп-певица H.E.R. представила сингл «Come Through», записанный в дуэте с Крисом Брауном. Песню можно послушать на стриминговых сервисах Apple Music и Spotify.

Трек стал уже третьей совместной работой H.E.R. и Брауна: до этого они выпустили композицию «Come Together» и ремикс на сингл «Slide». Новая песня рассказывает об отношениях на грани разрыва.

«Чуть не опоздала на свой сегодняшний рейс. Я хорошо выгляжу, хотя чувствую себя ужасно, — начинает петь H.E.R и продолжает. — Позвони мне по телефону, я буду ждать».

«Глядя на тебя плачущую, схожу с ума. Если бы я мог, я бы забрал эту боль. Я не вижу той улыбки, которую я вызывал. У тебя уже есть планы, и они без меня», — отвечает ей Браун.

В марте H.E.R. стала триумфатором «Грэмми». Артистка получила премию в номинации «Песня года» за трек «I Can’t Breathe». Подробнее о выборе жюри «Афиша Daily» рассказывала здесь.

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