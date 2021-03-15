Диджей из Казахстана и много рэперов: названы победители премии «Грэмми-2021»

Премию в номинации «Песня года» вручили хип-хоп-исполнительнице H.E.R. за песню «I Can’t Breathe» («Я не могу дышать»). Трек стал отсылкой к протестам в США против полицейского произвола, которые начались после убийства Джорджа Флойда .

В Лос-Анджелесе завершилась 63-я церемония награждения «Грэмми». В этом году премия вручалась в 84 номинациях. Бейонсе поставила новый рекорд по числу наград — за всю карьеру певица забрала 28 статуэток.

Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов получил премию за лучший ремикс 2021 года. Музыкант, известный под псевдонимом Imanbek, сделал новую обработку для трека «Roses» рэпера Карлоса Сент-Джона.

Лучшим новым исполнителем стала рэперша Меган Джовон Рут Пит, более известная как Megan Thee Stallion. В номинации «Лучший альбом» победила Тейлор Свифт за пластинку «Folklore». Награду за «Запись года» получила Билли Айлиш с треком «Everything I Wanted». В категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» премия досталась Леди Гаге и Ариане Гранде за фит «Rain on Me».

Бейонсе победила в номинациях «Лучшее R’n’B-исполнение» с треком «Black Parade», «Лучшее музыкальное видео» для сингла «Brown Skin Girl», а также «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня» («Savage»).

Канье Уэст получил награду за «Лучший христианский альбом». Рэпер выпустил пластинку «Jesus Is King», в котором собрано 11 треков на религиозную тематику. Еще в 2019 году Уэст начал активно участвовать в жизни церкви и сформировал музыкальный проект «Воскресная служба» («Sunday Service»), в рамках которого он проводит закрытые концерты под аккомпанемент госпел-хора.

Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

В прошлом году больше всего наград получила Билли Айлиш. Она получила статуэтки в пяти категориях, среди них «Запись года» («Bad Guy»), «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Лучший новый артист», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший вокальный поп-альбом» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»). В числе лауреатов оказалась и бывшая первая леди США Мишель Обама, ее наградили за аудиокнигу «Моя история».