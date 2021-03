Диджей из Казахстана и много рэперов: названы победители премии «Грэмми-2021»

Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов получил премию за лучший ремикс 2021 года. Музыкант, известный под псевдонимом Imanbek, сделал новую обработку для трека «Roses» рэпера Карлоса Сент-Джона.

Лучшим новым исполнителем стала рэперша Меган Джовон Рут Пит, более известная как Megan Thee Stallion. В номинации «Лучший альбом» победила Тейлор Свифт за пластинку «Folklore». Награду за «Запись года» получила Билли Айлиш с треком «Everything I Wanted». В категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» премия досталась Леди Гаге и Ариане Гранде за фит «Rain on Me».

Бейонсе победила в номинациях «Лучшее R’n’B-исполнение» с треком «Black Parade», «Лучшее музыкальное видео» для сингла «Brown Skin Girl», а также «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня» («Savage»).

Канье Уэст получил награду за «Лучший христианский альбом». Рэпер выпустил пластинку «Jesus Is King», в котором собрано 11 треков на религиозную тематику. Еще в 2019 году Уэст начал активно участвовать в жизни церкви и сформировал музыкальный проект «Воскресная служба» («Sunday Service»), в рамках которого он проводит закрытые концерты под аккомпанемент госпел-хора.

Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

В прошлом году больше всего наград получила Билли Айлиш. Она получила статуэтки в пяти категориях, среди них «Запись года» («Bad Guy»), «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Лучший новый артист», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший вокальный поп-альбом» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»). В числе лауреатов оказалась и бывшая первая леди США Мишель Обама, ее наградили за аудиокнигу «Моя история».