К моменту выхода «I Can’t Breathe» 23-летняя Габриэлла Сармиенто Уилсон, она же H.E.R., успела записать два альбома. Первый — «H.E.R.» — получился удачным и взял «платину» в Штатах и наобещал Америке новую R&B-звездочку. А вот второй — «I Used to Know Her» — в чартах провалился и заставил усомниться в легитимности этих обещаний. «I Can’t Breathe» карьеру певицы не то чтобы выправила — композиция прошла в целом мимо больших радаров, не попала в чарты и не стала даже гимном BLM (сами догадываетесь, какой трек N.W.A. с этим справился лучше) — и буквально до вчерашнего дня видео на песню имело около 800 тысяч просмотров.