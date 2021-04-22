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В Екатеринбурге задержан уличный художник Тима Радя

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

В Екатеринбурге полицейские задержали уличного художника Тимофея Радю. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова.

Радю отвезли в Ленинский районный суд города. Защитник художника не знает причин задержания.

Вероятно, Радю повезли в суд для рассмотрения административного дела, заведенного на него. Художника обвиняют по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) за его участие в митинге 23 января в поддержку Алексея Навального.

Суд трижды назначал слушания по делу Ради, но артист не разу не явился на них. По данным E1.ru, новое заседание намечено на 23 апреля, в 10.00. Рассматривать дело будет судья Антон Белых.

23 января Радя развернул плакат «Мир хижинам, война дворцам», после чего был задержан. По версии обвинения, он «двигался на велосипеде с группой граждан, не выполнил законного требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, а также о прекращении участия в несанкционированном публичном мероприятии».

Тима Радя начал заниматься стрит-артом на последних курсах университета. Обучаясь на философа, он осознал улицу как продолжение своего жилого пространства — территорию, за которую каждый из нас несет ответственность.

Радя — автор надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше приборостроительного завода в Екатеринбурге. Фотография с арт-объектом и колоннами протестующих, идущими по льду городского пруда, стала одним из символов январских протестов.

Среди других известных работ художника — надписи «Тебя видно» и «Я бы обнял тебя, но я просто текст» на крышах екатеринбургских домов. В июне прошлого года он провел акцию, в которой переосмыслил рекламу поправок к Конституции, добавив «не» к каждой из строчек, — «Наша страна, наша конституция, наше решение!».

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