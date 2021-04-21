Компания Apple провела первую презентацию в 2021 году. На весеннем мероприятии сделали довольно много анонсов, среди которых оказались и новое устройство, и новый дизайн старой линейки. «Афиша Daily» рассказывает о шести самых важный анонсах.

Новые аймаки — цветные Дизайн настольных компьютеров обновлен впервые с 2015 года. Аймаки стали намного тоньше и получили цветные корпуса, которые, вероятно, стали отсылкой к цветным моделям iMac G3 из начала 2000-х. Повод для обновления дизайна — переезд линейки на собственный чип Apple M1.

Его впервые показали в прошлом году на презентации новых макбуков-про. M1 очень мощный — Apple говорит, что он работает быстрее существующих процессоров Intel, — и очень компактный — в одном чипе объединены и видеопамять, и процессор. На презентации отметили, что именно эти преимущества (и меньшее выделение тепла) позволили сделать корпус таким тонким, а систему охлаждения — тихой. По сравнению с предыдущим поколением объем корпуса уменьшился вполовину. Компьютеры все еще располагают 24-дюймовым ретиновым дисплеем, но теперь он имеет разрешение 4,5К и технологию True Tone, подстраивающей теплоту монитора под окружающее освещение. Так, днем она будет более холодной, а вечером — более теплой. Сзади располагаются четыре порта USB и магнитный разъем для кабеля питания — чем‑то он напоминает MagSafe. Аймаки выйдут в семи цветах, включая классический серый. К ним Apple выпустит аксессуары — мышки, клавиатуры с датчиком отпечатка пальца Touch ID и трекпады — в таких же цветах. Некоторые оттенки — желтый, оранжевый и фиолетовый — будут более «премиальными», поскольку модели с ними мощнее, а значит и дороже.

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Новое устройство — блютус-брелок

Наконец показан продукт, о котором говорили еще в конце 2019 года. Это блютус-метка — брелок, который крепят на ключах, сумках, кошельках, чтобы потом их было проще найти с телефоном. Чтобы найти брелок, используются акселерометр, гироскоп и новый чип U1, который появился еще в iPhone 11 и помогает телефону ориентироваться в пространстве. Сам брелок не только показывает местоположение на карте, но еще воспроизводит звук и обозначает свое положение стрелочкой на экране айфона. На одной батарейке брелок проработает целый год. Для брелоков есть много вариантов кастомизации: гравировка и, например, ремешки Hermès за 42 тысячи рублей.

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Новая Apple TV — с пультом-айподом

Главное изменение в телевизионной приставке — поддержка HDR и Dolby Vision в видео с частотой 60 кадров в секунду (и еще обновление картинки с частотой 120 герц). Также нашлось место интересным дизайнерским и технологическим решениям. Например, на пульте появилось сенсорное кольцо — почти как на старом айподе, — по которому проводят пальцем, чтобы перематывать видео вперед и назад. Кроме того, приставку можно синхронизировать с айфоном, чтобы тот с помощью своих датчиков, настроил цвета под окружающее освещение.

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Новый айпад-про — очень мощный

Новый аксессуар для айпадов — белая Magic-клавиатура

Айпады-про еще немного приблизились к ноутбукам. Внешне их не обновляли, но внутри мобильный чип A12 Bionic заменили на М1, который также используется в новых макбуках и аймках. Кроме этого, на модель с большим экраном установили аналог Pro Display XDR, самого дорогого, продвинутого, яркого дисплея Apple. Есть еще несколько мощных нововведений: поддержка 5G, модель с хранилищем на 2 терабайта, поддержка контроллеров от PS5 и Xbox Series X. Одна из самых необычных особенностей — фронтальная камера с углом обзора 120 градусов, которая с помощью программных возможностей сама двигается за человеком в кадре и помещает его в центр.

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Новая подписка — на авторов подкастов Apple придумала что‑то вроде спонсорства на YouTube, но для авторов подкастов. В следующем месяце в 170 странах — вероятно, и в России, — запустятся платные подписки в Apple Podcasts. За отдельную плату слушатели получат доступ к бонусному контенту. Чтобы получить платную подписку, авторам сначала придется самим заплатить Apple — 20 долларов, а потом еще отдавать комиссию 30% в первый год. К запуску подписок Apple также обновит приложение для подкастов. Новый цвет айфона — фиолетовый