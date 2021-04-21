«Интурист», «Черный государь» и Gnoomes: фестиваль Awaz объявил полную музыкальную программу

Фестиваль Awaz, который пройдет в Казани с 20 по 23 мая, объявил полную музыкальную программу. Об этом «Афише Daily» сообщили его организаторы.

В новой волне артистов к лайнапу добавились два десятка исполнителей: диджеи, татарские инди-музыканты, джазовые импровизаторы и другие. Среди них — группы «Интурист», «Черный государь» и Gnoomes, минский музыкант Michael Dailida, а также Settlers, Juna, Qaynar, «Маугли», The OMY, Skookiny Deti и другие.

Кроме того, организаторы опубликовали расписание музыкальных событий. Пока в нем нет точного времени, но уже можно узнать, где и какие артисты выступят. Билеты на отдельные концерты и площадки появятся в продаже в ближайшее время.