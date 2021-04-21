«Интурист», «Черный государь» и Gnoomes: фестиваль Awaz объявил полную музыкальную программу

Фестиваль Awaz, который пройдет в Казани с 20 по 23 мая, объявил полную музыкальную программу. Об этом «Афише Daily» сообщили его организаторы.
В новой волне артистов к лайнапу добавились два десятка исполнителей: диджеи, татарские инди-музыканты, джазовые импровизаторы и другие. Среди них — группы «Интурист», «Черный государь» и Gnoomes, минский музыкант Michael Dailida, а также Settlers, Juna, Qaynar, «Маугли», The OMY, Skookiny Deti и другие.
Кроме того, организаторы опубликовали расписание музыкальных событий. Пока в нем нет точного времени, но уже можно узнать, где и какие артисты выступят. Билеты на отдельные концерты и площадки появятся в продаже в ближайшее время.
Фестиваль также анонсировал перформанс sak-sok — в его основе лежит древний татарский баит (жанр татарской и башкирской поэзии), в котором рассказывается о двух братьях-близнецах, которые поссорились из‑за наконечника стрелы и были прокляты матерью, превратившись в двух птиц, — Сак и Сок.
В перформансе участвуют танцовщики, музыканты, а также вокалистки, исполняющие баит в формате импровизации с использованием семплеров и традиционных перкуссий. Билеты на него уже доступны на сайте фестиваля.
Фестиваль Awaz будет проходить в Казани четыре дня — с 20 по 23 мая. Он объединит в себе музыкальную и образовательную программы, звуковые перформансы и инсталляции по всему городу.
В переводе с татарского слово «аваз» означает «звук». Awaz — это культурный обмен между посетителями и участниками программы в контексте музыки и перформативного искусства. На фестивале также выступят Аиша Деви, Kate NV, Los Pirañas, «Утро», «Союз», «Аигел», «Хадн дадн», «4 позиции Бруно», Stevie Whisper, «Эхо Памира», «Спасибо» и многие другие.
Ночная программа мероприятия будет состоять из пяти шоукейсов российских лейблов и комьюнити «ИДА», Esthetic Joys, Get Busy и Popoff Kitchen, а также белградского клуба Drugstore.
В общей сложности Awaz охватит 12 площадок. Все они будут находиться в шаговой доступности друг от друга, чтобы была возможность посетить сразу несколько мероприятий за один день.