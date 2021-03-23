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«ИДА», Get Busy и Popoff Kitchen: фестиваль Awaz объявил ночную программу

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:45

Фестиваль Awaz анонсировал ночную программу, которая пройдет в рамках мероприятия в Казани 21 и 22 мая. Об этом «Афише Daily» сообщили огранизаторы.

Программа будет состоять из пяти шоукейсов российских лейблов и комьюнити «ИДА», Esthetic Joys, Get Busy и Popoff Kitchen, а также белградского клуба Drugstore.

В шоукейсе «ИДА» примут участие ее основатели VLKN и Uninc & Kolomensky, а также питерские подписанты лейбла Panorama Channel и Anastasia Zems. Esthetic Joys на фестивале представят «Инженер Земли», Uasmi Nasser, Andria, Yssue и i96y. На шоукейсе Get Busy выступят Yung Acid, винер, ANSV, DJ XNX, Ilsur Kasa, 29mfp и Mr. Guyver.

От Popoff Kitchen заявлены Kirill Shapovalov, Séxstasy, Raumtester и Roma Ptashenko. Клуб Drugstore — ядро андерграунда Белграда — сделал свой шоукейс при участии Kӣr, Stevie Whisper, Matej Rusmir, Andria, Yan Dusk.

Ночная программа пройдет на четырех казанских площадках: в барах «Соль» и «Библиотека», музыкальном арт-пространстве Werk и клубе «Нора».

Сам фестиваль будет проходить в Казани четыре дня — с 20 по 23 мая. Он объединит в себе музыкальную и образовательную программы, звуковые перформансы и инсталляции по всему городу.

В переводе с татарского слово «аваз» означает «звук». Awaz — это культурный обмен между посетителями и участниками программы в контексте музыки и перформативного искусства. Среди участников фестиваля — Аиша Деви, Kate NV, Los Piranas, «Утро», «Союз», «Аигел», «Хадн дадн», «4 позиции Бруно», Stewie Whisper, «Эхо Памира», «Спасибо» и многие другие.

В общей сложности событие охватит 12 площадок. Все они будут находиться в шаговой доступности друг от друга, чтобы была возможность посетить сразу несколько мероприятий за один день.

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