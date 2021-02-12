На фестивале AWAZ выступят черкесские блэк-металлисты и представители современной альтернативы

Фестиваль AWAZ анонсировал вторую волну артистов, которые выступят на мероприятии в Казани с 20 по 23 мая 2021 года. Среди них — таджикский ансамбль, черкесские блэк-металлисты и электронные продюсеры из России и Сербии.

В список музыкантов попали: уральская группа «4 позиции Бруно», которая исполняет мрачную экспериментальную электронику, певец андеграундной сцены Белграда Stewie Whisper, ансамбль «Эхо Памира» из Таджикистана с традиционной памирской музыкой на стихи персидских поэтов, московский коллектив «Спасибо» с психоделическими электронными миксами и проект Bad Zu, играющий музыку «для городских племен».

AWAZ поддержат лейблы, которые оказывают влияние на развитие международной сцены и задают тон локальным сообществам. В том числе немецкий Glitterbeat, Ored Recordings из Кабардино-Балкарии, а также Hyperboloid и 9January.