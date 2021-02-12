На фестивале AWAZ выступят черкесские блэк-металлисты и представители современной альтернативы

Фестиваль AWAZ анонсировал вторую волну артистов, которые выступят на мероприятии в Казани с 20 по 23 мая 2021 года. Среди них — таджикский ансамбль, черкесские блэк-металлисты и электронные продюсеры из России и Сербии.
В список музыкантов попали: уральская группа «4 позиции Бруно», которая исполняет мрачную экспериментальную электронику, певец андеграундной сцены Белграда Stewie Whisper, ансамбль «Эхо Памира» из Таджикистана с традиционной памирской музыкой на стихи персидских поэтов, московский коллектив «Спасибо» с психоделическими электронными миксами и проект Bad Zu, играющий музыку «для городских племен».
AWAZ поддержат лейблы, которые оказывают влияние на развитие международной сцены и задают тон локальным сообществам. В том числе немецкий Glitterbeat, Ored Recordings из Кабардино-Балкарии, а также Hyperboloid и 9January.
В переводе с татарского слово «аваз» — это «звук». Фестиваль AWAZ нацелен на культурный обмен между посетителями и участниками программы в контексте музыки и перформативного искусства.
Событие пройдет на 12 площадках, в том числе в баре «Соль», арт-пространстве Werk, центре современной культуры «Смена», городской синагоге, национальной библиотеке, лютеранской кирхе и других локациях. Все они будут находиться в шаговой доступности друг от друга, чтобы была возможность посетить сразу несколько мероприятий за один день.