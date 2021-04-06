Николас Лутц, Сонья Мунир и Summer of Haze: Signal 2021 объявил первых хедлайнеров

Представители фестиваля музыки и современного искусства Signal 2021 раскрыли «Афише Daily» первую волну хедлайнеров.

В этом году на фестивале выступят основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club der Visionaere Сонья Мунир и техно-продюсер Ларри МакКарти (Bruce) из Великобритании.

Впервые в Россию приедет восходящая звезда техно-сцены из Ливана Нур Джабер. Vladislav Delay выступит на Signal вместе с медиаартистом AGF. Российскую сцену в первой волне представят Summer of Haze, Vlada и Nikita Zabelin. Из Украины приедет Noizar, основатель лейбла Wicked Bass.

В этом году Signal пройдет в пятый раз — с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец». Основную программу примут четыре сцены: Signal, Möbius, Prizma и Meadow. Среди хедлайнеров будут и артисты, выступления которых были перенесены из‑за закрытия границ. Полный состав участников объявят позже.