перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Итальянские границы могут открыть для российских туристов летом 18:23
«Архнадзор» попросил Собянина пересмотреть проект строительства элитного ЖК в Замоскворечье 18:17
Попытка пережить расставание в клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Слезы вытирай» 17:45
Moritz Spahn/Unsplash В Москве открылся велопрокат. В 2021 году в городе откроются 67 новых станций аренды
В Москве открылся велопрокат. В 2021 году в городе откроются 67 новых станций аренды 17:44
«Тот самый парень»: пользователи перечислили актеров, которых видели все, но никто не помнит их имен 17:32
Akon построит город будущего в Уганде. В нем будет действовать криптовалюта рэпера — AKoin 17:20
Николас Лутц, Сонья Мунир и Summer of Haze: Signal 2021 объявил первых хедлайнеров 17:08
К «Дождю» подали три иска из‑за публикаций о «Роснефти». Один из них — от учительницы танцев 17:05
Встречи с шефами, вкусная еда и карнавал: в Сочи пройдет гастрономический фестиваль Gastreet 16:40
Павел Дуров/«ВКонтакте» Forbes назвал Павла Дурова самым богатым жителем ОАЭ. В рейтинге миллиардеров из России он девятый
Forbes назвал Павла Дурова самым богатым жителем ОАЭ. В рейтинге миллиардеров из России он девятый 16:04
Кончаловский попросил не номинировать свой фильм «Дорогие товарищи!» на премию «Белый слон» 15:30
Клип рэпера Вышел покурить на трек «Пока все спят» запретили в России 15:25
Esthetic Joys организует круиз по Волге. В программе: лекции, экскурсии и выступления музыкантов 15:15
«Время танцевать»: пользовательница собрала коллекцию рейв-агитации 1990-х годов 15:02
Shut the Muck Up/YouTube Умер актер Пол Риттер. Он сыграл Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль»
Умер актер Пол Риттер. Он сыграл Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» 14:31
Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить призывы подросткам выйти на акции в Москве 13:33
Сокуров попросил «Ленфильм» провести «Артдокфест» на своих площадках. Но киностудия не сможет помочь 13:17
В Москве запустят «народный каршеринг». Сдать машину в аренду сможет любой автовладелец 13:05
Жертва скопинского маньяка получила госзащиту. Он добавлялся к ней в друзья в «ВКонтакте» 12:18
СК начал проверку песни Манижи «Русская женщина» по просьбе газеты «Ветеранские вести» 12:10
Отключить рекламу

Николас Лутц, Сонья Мунир и Summer of Haze: Signal 2021 объявил первых хедлайнеров

Семён Гудошников
Сегодня в 17:08

Представители фестиваля музыки и современного искусства Signal 2021 раскрыли «Афише Daily» первую волну хедлайнеров.

В этом году на фестивале выступят основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club der Visionaere Сонья Мунир и техно-продюсер Ларри МакКарти (Bruce) из Великобритании.

Впервые в Россию приедет восходящая звезда техно-сцены из Ливана Нур Джабер. Vladislav Delay выступит на Signal вместе с медиаартистом AGF. Российскую сцену в первой волне представят Summer of Haze, Vlada и Nikita Zabelin. Из Украины приедет Noizar, основатель лейбла Wicked Bass.

В этом году Signal пройдет в пятый раз — с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец». Основную программу примут четыре сцены: Signal, Möbius, Prizma и Meadow. Среди хедлайнеров будут и артисты, выступления которых были перенесены из‑за закрытия границ. Полный состав участников объявят позже.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить