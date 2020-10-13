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Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Безумного Макса»

Анастасия Цой
Сегодня в 21:46

Стало известно, кто сыграет главные роли в приквеле фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости». Как пишет Deadline, роль молодой Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой («Новые мутанты», сериал «Ход королевы»). В картине также снимутся Крис Хемсворт («Гонка», «Мстители») и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»).

Продолжение будет называться «Фуриоса». Джордж Миллер — автор предыдущего фильма — напишет сценарий и снова выступит режиссером. Сюжет картины не раскрывается, известно только, что она будет посвящена юности Фуриосы.

Миллер рассказывал, что изначально планировал использовать графику для омоложения Шарлиз Терон, которая играла героиню в «Дороге ярости», однако потом отказался от этой идеи.

«Дорога ярости» вышла в 2015 году и получила десять номинаций на «Оскар», в шести из которых одержала победу.

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