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Приквел «Безумного Макса» про Фуриосу выйдет в 2023 году

Анастасия Цой
Сегодня в 17:58

Приквел «Безумного Макса» про Фуриосу выйдет 23 июня 2023 года. Об этом объявила студия Warner Bros., пишет The Hollywood Reporter.

Роль Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой («Новые мутанты», сериал «Ход королевы»). Также в фильме сыграют Крис Хемсворт («Гонка», «Мстители») и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»). Джордж Миллер — автор предыдущего фильма — напишет сценарий и снова выступит режиссером. Сюжет картины не раскрывается, известно только, что она будет посвящена юности Фуриосы.

Миллер рассказывал, что изначально планировал использовать графику для омоложения Шарлиз Терон, которая играла героиню в «Дороге ярости», однако потом отказался от этой идеи.

«Дорога ярости» вышла в 2015 году и получила десять номинаций на «Оскар», в шести из которых одержала победу.

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