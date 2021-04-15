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Arcade Fire выпустила трек «Воспоминания об эпохе беспокойства». Он длится 45 минут

Юлия Онодэра
Вчера в 23:55

Канадская группа Arcade Fire выпустила инструментальный трек «Memories of the Age of Anxiety» («Воспоминания об эпохе беспокойства»), который длится 45 минут. Об этом артисты рассказали в своем инстаграме.

Чтобы послушать полную версию композиции, нужно скачать приложение для медитации Headspace. Трек создали специально для платформы. По задумке авторов, он должен помочь слушателям найти вдохновение и сосредоточиться.

Headspace не впервые привлекает известных артистов к написанию расслабляющих мелодий. Исполнительным директором платформы по музыке в 2020 году стал Джон Ледженд.

Ранее «Афиша Daily» уже рассказывала о пользе медитации, экспериментировала с практиками майндфулнес и писала о самых популярных приложениях для медитации среди россиян.

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