Arcade Fire выпустила трек «Воспоминания об эпохе беспокойства». Он длится 45 минут

Чтобы послушать полную версию композиции, нужно скачать приложение для медитации Headspace. Трек создали специально для платформы. По задумке авторов, он должен помочь слушателям найти вдохновение и сосредоточиться.

Канадская группа Arcade Fire выпустила инструментальный трек «Memories of the Age of Anxiety» («Воспоминания об эпохе беспокойства»), который длится 45 минут. Об этом артисты рассказали в своем инстаграме.

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Headspace не впервые привлекает известных артистов к написанию расслабляющих мелодий. Исполнительным директором платформы по музыке в 2020 году стал Джон Ледженд.

Ранее «Афиша Daily» уже рассказывала о пользе медитации, экспериментировала с практиками майндфулнес и писала о самых популярных приложениях для медитации среди россиян.