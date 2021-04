Arcade Fire выпустила трек «Воспоминания об эпохе беспокойства». Он длится 45 минут

Канадская группа Arcade Fire выпустила инструментальный трек «Memories of the Age of Anxiety» («Воспоминания об эпохе беспокойства»), который длится 45 минут. Об этом артисты рассказали в своем инстаграме.

Чтобы послушать полную версию композиции, нужно скачать приложение для медитации Headspace. Трек создали специально для платформы. По задумке авторов, он должен помочь слушателям найти вдохновение и сосредоточиться.