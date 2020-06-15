Исследование: почти 50% медитирующих россиян используют для этого приложения

Проект «Мы. Здесь. Сейчас» в мае 2020 года провел первое исследование медитации среди русскоязычной аудитории. В нем приняли участие 292 респондента. Порядка 45% из них стали больше медитировать во время пандемии, рассказали «Афише Daily» представители организации.

По результатам опроса, 49% русскоязычных приверженцев медитации используют для практик специальные приложения. Самым популярным из них в России является Insight Timer (пользуются 27% опрошенных), также в тройке лидеров Headspace (11%), Calm (3%), «Медитопия» (2,5%) и «Практика» (2%) — единственное приложение, сделанное российскими разработчиками.

Столько же опрошенных — 49% — медитируют без финансовых вложений. Те, кто вкладывает деньги в занятия, тратят около 2500 рублей в месяц. Эти затраты могут включать в себя подписки на приложения, индивидуальные занятия, ретриты и покупку оборудования.

Основными причинами, по которым люди занимаются медитацией, стали возможности разобраться в себе (71%) и уменьшить стресс (57%). Другие причины для медитации — это улучшение самочувствия (44%) и повышение продуктивности и фокуса (43%). Самым популярным видом медитации стала медитация осознанности (mindfulness), в том числе медитация на дыхании и медитация релаксации — их практикуют 58% опрошенных.

«Портрет медитирующего выглядит так: 60% — женщины, 40% — мужчины, 60% состоят в браке или в отношениях. У 34% есть дети. 80% медитирующих — это люди с высшим образованием. 25% опрошенных являются руководителями. У 44% — свободный график, у 38% — рабочая неделя в формате 5/2. Наиболее популярные профессии среди медитирующих — это программисты, предприниматели, дизайнеры, менеджеры, а также консультанты и психологи», — сообщают авторы исследования.

Около 36% респондентов медитируют каждый день, говорится в исследовании, а у 69% продолжительность медитации составляет до 30 минут ежедневно. Также 53% опрошенных предпочитают медитировать утром и 91% делают практику индивидуально.

Ранее проект «Мы. Здесь. Сейчас» провел в сети марафон медитации для тех, кто много беспокоится из‑за пандемии. Участников марафона ждали 48 получасовых практик, которые, по словам организаторов, помогают «почувствовать спокойствие и безопасность, дают возможность перезагрузиться и найти опору внутри самого себя».