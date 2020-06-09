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Дмитрий Глуховский станет следующим гостем литературного клуба фонда «Дом с маяком»

Илья Голубев
Сегодня в 15:58

Писатель Дмитрий Глуховский станет гостем онлайн-проекта «Литературный вечер», организованного благотворительным фондом «Дом с маяком». Трансляция пройдет 11 июня в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире Глуховский прочитает отрывок из романа «Котлован» Андрея Платонова, обсудит его с литературным критиком Галиной Юзефович и ответит на вопросы зрителей из чата.

Билет на трансляцию можно приобрести здесь за 300, 500 или 1000 рублей. Все собранные деньги получит фонд «Дом с маяком», помогающий детям и молодым людям с неизлечимыми заболеваниями.

Известность Дмитрию Глуховскому принес его первый роман «Метро 2033», который впоследствии был переведен на 37 языков и адаптирован в две видеоигры. Сейчас также идет работа над его экранизацией. Год назад «Афиша Daily» поговорила с писателем о снятом по его сценарию сериале «Пост».

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