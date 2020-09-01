Режиссер Юрий Быков станет гостем литературного вечера фонда «Дом с маяком»

Благотворительный фонд «Дом с маяком» вновь проводит киновечера и литературные вечера — теперь встречи будут проходить в Еврейском музее два раза в месяц, доступны и их онлайн-трансляции.

Новый сезон 6 сентября откроет литературный критик Галина Юзефович, ее гостем станет режиссер Юрий Быков («Дурак», «Завод»). Вместе они обсудят повесть «Черный монах» Антона Чехова.

«Мне кажется, «Черный монах» отображает суть той дилеммы, по крайней мере, возрастной, которую я переживаю. Самый главный вопрос для меня сейчас: является ли каждый художник уникальным и откуда возникает это ощущение болезненной уникальности? Нужно ли стремиться к общепринятым нормам радости и счастья? Что вообще является нормой, когда мы говорим о счастье?» — объяснил выбор Юрий Быков.