Netflix покажет документальный фильм о Чедвике Боузмане

В фильме примут участие лауреаты премии «Оскар» Виола Дэвис, Дензел Вашингтон и Спайк Ли , а также актриса Филисия Рашад и композитор Брэнфорд Марсалис. Они исследуют необычайную преданность Боузмана актерскому ремеслу.

Об ушедшем артисте расскажут режиссеры, которые работали с ним над фильмами «42», «Маршалл», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Джеймс Браун: Путь наверх». Кроме того, своими воспоминаниями о Боузмане поделятся его коллеги из «Черной Пантеры».

«Я — Чедвик Боузман. Я артист. Люди называют меня актером. Я бы не стал обязательно называть себя актером. Я бы назвал себя артистом», — говорит сам Боузман в ролике.

«Чедвик Боузман: Портрет художника» выйдет на Netflix 17 апреля. Посмотреть картину можно будет только в течение 30 дней.

Чедвик Боузман умер 29 августа 2020 года в возрасте 43 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак толстой кишки. Посмертно артист получил премии Гильдии актеров за роль в «Ма Рейни: Мать блюза».