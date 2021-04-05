Чедвик Боузман, Виола Дэвис и Марк Руффало: названы лауреаты премии Гильдии актеров

Гильдия актеров Америки (SAG) объявила лауреатов премии 2021 года. Об этом сообщает Deadline.

Лучшим актерским составом признали звезд драмы «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. Награду за мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Его напарница по картине, Виола Дэвис, оказалась лучшей актрисой.

Полный список победителей выглядит следующим образом:

Лучший актерский состав — «Суд над чикагской семеркой»

— «Суд над чикагской семеркой» Лучшая женская роль — Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

— Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза» Лучшая мужская роль — Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

— Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза» Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-джон, «Минари»

— Юн Е-джон, «Минари» Лучшая мужская роль второго плана — Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

— Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия» Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — «Корона»

— «Корона» Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, «Корона»

— Джиллиан Андерсон, «Корона» Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, «Озарк»

— Джейсон Бейтман, «Озарк» Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — «Шиттс Крик»

— «Шиттс Крик» Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

— Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик» Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

— Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

— Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы» Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

— Марк Руффало, «Я знаю, что это правда» Лучшая команда каскадеров в фильме — «Чудо-женщина: 1984»

— «Чудо-женщина: 1984» Лучшая команда каскадеров в сериале — «Мандалорец»

Самый крупный департамент Академии кинематографических искусств и наук — актерский, и он в основном состоит из членов SAG. Зачастую Победа на премии Гильдии актеров говорит о будущей победе на «Оскаре».

Ранее Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила лауреатов премии 2021 года. На 73-й торжественной церемонии приз за лучший оригинальный сценарий взяла драма Эмералд Феннелл «Девушка, подающая надежды». Комедия «Борат-2» победила в категории «Лучший адаптированный сценарий», а «Диссидент» стал лидером документальных фильмов.