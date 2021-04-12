Послание Юрию Гагарину: как в сети отметили День космонавтики

Сегодня весь мир отмечает День космонавтики. По такому случаю подготовили подборку с поздравлениями в сети. Российское представительство Google опубликовало «Послание Юрию Гагарину», в котором к первому человеку в космосе обращаются известные деятели. Среди них представители Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, астронавтка JAXA Наоко Ямаджаки, научпоп-блогер Ян Топлес, ученый астрофизик Юрий Ковалев и фронтмен группы OK GO, снявшей клип в невесомости.

Кудь-Сверчков также присоединился к отдельному поздравлению от Роскосмоса. С ним на борту МКС послание записали Сергей Рыжиков, Олег Новицкий и Петр Дубов.

Кроме того, Роскосмос опубликовал часовой эфир с интервью и архивными кадрами, а генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин пожелал новых побед российским работникам ракетно-космической отрасли.

Представители НАСА тоже отметили день первого полета в космос и заявили, что агентство планирует вернуть людей на Луну.

В историческом архиве НАСА рассказали, что Гагарин ел, когда был на орбите. В его меню входила говядина с овощами и печеночный паштет. На десерт у него была шоколадная паста. Конечно же, вся еда была в тюбиках.

Европейское космическое агентство отметило, что 12 апреля 1981 года состоялся первый полет в космос на шаттле. А в ООН вспомнили и про первую женщину в космосе — Валентину Терешкову.

В твиттере Национального музея воздухоплавания и астронавтики по случаю праздника появилась историческая справка о том, что полет Гагарина вокруг Земли занял всего 108 минут. А на странице Коммунистической партии Канады рассказали, что космонавт вернулся на Землю в капсуле с парашютом. И да, мы теперь знаем, что в Канаде есть партия коммунистов.

«Яндекс» сделал большой проект для своих сервисов. В «Дзене» можно посмотреть короткометражный фильм про день, когда Юрий Гагарин готовился к полету в космос, и ознакомиться с подборкой видео о далеких звездах, соседних галактиках и планах человечества по их покорению. В «Маркете» создана подборка с тематической продукцией: сублимированные бананы, телескоп, книги о космонавтике, футболка с портретом Гагарина, набор LEGO с ракетой и прочее. В «Кью» космонавт Сергей Рязанский отвечает на абслютные разные вопросы, связанные в полетами на орбиту. Редакторы «КиноПоиск HD» собрали несколько тематических плейлистов с фильмами и сериалами. А в «Музыке» стал доступен подкаст «Музыка звезд», в которых кратко рассказывают о различных космических явлениях.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/thesoundofstars/playlists/1000' target="_blank">Музыка звёзд</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/thesoundofstars' target="_blank">Музыка звёзд</a> на Яндекс.Музыке

Еще на «Афише Daily» можно найти большую подборку новых и не совсем материалов о Юрие Гагарине, космических полетах, пришельцах и обо всем, что связанно с небесными телами и межгалактическими кораблями.