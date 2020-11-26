В Роскосмосе опровергли предложение не использовать МКС

Первый замгендиректора входящей в Роскосмос корпорации «Энергия» Владимир Соловьев предложил отказаться от использования Международной космической станции из‑за ее дороговизны. Об этом говорится на портале «Научная Россия», который приводит хронику заседания Совета по космосу Российской академии наук.

По словам Соловьева, Россия обязана участвовать в программе МКС до 2025 года. Он отметил, что уже сейчас некоторые элементы станции серьезно повреждены и выходят из эксплуатации. Многие из них нельзя заменить, добавил заместитель гендиректора «Энергии».

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10–15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — отметил докладчик.

Среди таких программ — проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемый сегодня «Энергией». Она должна будет состоять из 3–7 модулей. Работать на станции смогут от 2 до 4 человек, возможен также беспилотный режим.

Как рассказал Соловьев, предположительно, станция начнет функционировать после 2024 года. Космонавты будут работать в вахтовом режиме — чтобы снизить расход и радиационную нагрузку на экипаж. Среди задач РОСС — дистанционное зондирование, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, реализация образовательных проектов в интересах вузов, геологическая разведка, мониторинг лесного хозяйства и космический туризм.