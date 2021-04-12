В Москве все же планируют установить памятник Невскому, но не на Лубянке. Обсуждается несколько мест

Планы по установке памятника Александру Невскому в Москве остались в силе. Об этом заявил РБК помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, единого мнения, где должен стоять монумент, нет — сейчас обсуждается несколько площадок.

Российское военно-историческое общество, председателем которого является Мединский, собирается также установить в этом году памятники Невскому в городе Тосно в Ленобласти и на Чудском озере в Псковской области, где состоялось Ледовое побоище.

Открытие монументов будет приурочено к 800-летию со дня рождения князя. На местах установки, по словам Мединского, проведут масштабное благоустройство и создадут зоны для отдыха и историко-культурного туризма.

В начале февраля группа писателей, блогеров и общественных деятелей обратилась к правительству Москвы с требованием вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Среди обратившихся писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, колумнист RT Игорь Молотов, журналистка Леся Рябцева, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и актер Владимир Селиванов.

После общественных слушаний власти Москвы решили провести голосование по вопросу памятника на Лубянке. На выбор дали два варианта: установить монумент Невскому или вернуть памятник Дзержинскому. За два дня в опросе приняли участие почти 320 тыс. человек. За первый вариант проголосовали 55% москвичей, за второй — 45%.

После этого голосование остановил мэр Сергей Собянин, предложив оставить Лубянскую площадь в неизменном виде. Он заявил, что общественное мнение разделилось примерно пополам и голосование стало превращаться в противостояние людей разных взглядов.