Собянин предложил остановить голосование о памятнике на Лубянке и оставить площадь в нынешнем виде

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в неизменном виде. В своем блоге он написал, что считает правильным остановить голосование по поводу памятника, который там должен быть установлен.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», — написал Собянин.

Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в дискуссии, и отметил, что власти «наверняка еще вернутся к обсуждению этого вопроса» и вместе с гражданами «примут правильное и разумное решение». А пока, добавил мэр, у Москвы есть «огромное количество более актуальных тем».

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади было запущено 25 февраля. Жителям столицы предложили выбрать из двух вариантов — Александра Невского и Феликса Дзержинского. На портале «Активный гражданин» говорится, что за два дня проголосовали почти 320 тыс. человек. За первый вариант отдали свои голоса 55% москвичей, за второй — 45%.

Власти Москвы решили провести голосование после того, как несколько блогеров, писателей, а также общественная организация «Офицеры России» предложили восстановить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому.

Скульптуру Феликса Дзержинского установили напротив здания КГБ СССР на Лубянской площади в 1958 году. В то время площадь носила его имя. Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая спустя ряд трансформаций превратилась в НКВД, а затем в КГБ.

Памятник демонтировали по требованию москвичей 22 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота. По воспоминаниям историка Сергея Станкевича, жители столицы раскачивали 11-тонную статую, и появился риск, что она может упасть на людей. Тогда Станкевич, в то время народный депутат СССР, предложил демонтировать монумент с помощью двух кранов. Его поддержали мэр города Гавриил Попов и городской Совет народных депутатов. Затем скульптуру вместе с другими советскими памятниками, снятыми с пьедесталов, поместили в парк искусств «Музеон», где она до сих пор и находится.