Земфира выпустила саундтрек к фильму «Северный ветер». Певица появилась только на одном треке

Российская исполнительница Земфира опубликовала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Послушать композиции из ленты можно здесь.

Это второй лонгплей Земфиры в этом году. Только есть одно отличие от ее предыдущих релизов — голос певицы можно услышать только в «Злом человеке» и его архивной записи, тогда как в остальных 13 треках слышно лишь фортепиано, неоклассические этюды и тишину.

В конце февраля Земфира представила седьмую студийную пластинку «Бордерлайн» спустя 8 лет музыкального молчания. Одной из первых ее послушала Литвинова и назвала альбом «гениальным» и лучшим из всего, что создавала Земфира.

В соцсетях «Бордерлайн» приняли неоднозначно. Одним песни пришлись по душе, а вот другие сказали, что альбом перестал быть актуальным — за эти годы они разлюбили творчество певицы.

Фильм «Северный ветер», написанный и срежиссированный Ренатой Литвиновой, рассказывает о «волшебном времени, когда царил великий матриархат», а женщины клана правили на территории Северных полей. Но в один миг все меняется, и начинается хаос. Почитайте, что о фильме писал Егор Беликов для «Афиши Daily».