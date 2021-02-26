Российская певица Земфира выпустила седьмой студийный альбом под названием «бордерлайн». Пластинка появилась на стриминговых сервисах и стала первой для артистки за восемь лет.

В альбом вошли 12 песен, в том числе недавно вышедший сингл «Остин», опубликованный прошлой весной «Крым» и ранее исполняемый певицей на концертах «Абьюз».