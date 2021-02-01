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У Земфиры выйдет новый альбом. Впервые за восемь лет!

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:30

Земфира впервые за последние восемь лет записала новый альбом. Об этом на своей странице в инстаграме рассказала подруга певицы Рената Литвинова.

Она стала одной из первых, кому удалось прослушать релиз. По словам актрисы, седьмой альбом Земфиры должен выйти «совсем скоро».

Когда‑то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая». Я попросила начать с хорошей. Она сказала: «Это гениальная новелла!» . Тогда я спросила: «Какая плохая?». Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше». И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что‑либо лучшее !..
Рената Литвинова
актриса

Кроме того, в официальном ютьюб-канале Земфиры появился саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой и клип на него. На видео актриса едет за рулем автомобиля сквозь метель и курит сигарету.

Последний студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел 14 февраля 2013 года. В него вошло 10 песен, в том числе «Без шансов», «Кофевино», «Чайка» и «Похоронила».

В апреле 2020 года певица высказалась в своем инстаграме о пандемии коронавируса и отметила, что сидит дома и пытается «облечь свои мысли и чувства в песни». Тогда же она рассказала, что пишет новый альбом и он готов «на две трети».

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