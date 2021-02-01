У Земфиры выйдет новый альбом. Впервые за восемь лет!

Земфира впервые за последние восемь лет записала новый альбом. Об этом на своей странице в инстаграме рассказала подруга певицы Рената Литвинова.

Она стала одной из первых, кому удалось прослушать релиз. По словам актрисы, седьмой альбом Земфиры должен выйти «совсем скоро».