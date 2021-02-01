У Земфиры выйдет новый альбом. Впервые за восемь лет!

Земфира впервые за последние восемь лет записала новый альбом. Об этом на своей странице в инстаграме рассказала подруга певицы Рената Литвинова.
Она стала одной из первых, кому удалось прослушать релиз. По словам актрисы, седьмой альбом Земфиры должен выйти «совсем скоро».
Кроме того, в официальном ютьюб-канале Земфиры появился саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой и клип на него. На видео актриса едет за рулем автомобиля сквозь метель и курит сигарету.
Последний студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел 14 февраля 2013 года. В него вошло 10 песен, в том числе «Без шансов», «Кофевино», «Чайка» и «Похоронила».
В апреле 2020 года певица высказалась в своем инстаграме о пандемии коронавируса и отметила, что сидит дома и пытается «облечь свои мысли и чувства в песни». Тогда же она рассказала, что пишет новый альбом и он готов «на две трети».