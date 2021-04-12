Netflix планирует выпускать сериалы для России. Для этого сервис заключит договоры с российскими продюсерами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Пока в планах у платформы четыре-пять подобных проектов. Договоренности о двух из них уже есть. Студия 1–2–3 Production, входящая в «Газпром-медиа», снимет для Netflix современную версию «Анны Карениной». Кинокомпания «Русское», которая создает сериалы для «России 1», займется производством драматической истории, происходящей в 1990-х, по сценарию Михаила Шпица.

Среди других проектов, которые обсуждает Netflix, — сериал от студии «Водород», режиссером которого должен стать Эдуард Оганесян («Чики»). Сервис также ведет переговоры со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко.

Ранее Netflix лишь покупал готовые сериалы у россиян. Первым российским шоу, которое вышло на платформе под брендом Originals, стало «Лучше, чем люди» от Yellow Black & White. Это произошло в августе 2019 года. В октябре 2020-го сервис купил права на сериал «Эпидемия» за рекордные для отечественного проекта 1,5 млн долларов.