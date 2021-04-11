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Кончаловский, Навальный и Исакова стали победителями кинопремии «Белый слон»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:14

В Москве прошла церемония вручения премии «Белый слон», присуждаемой киноведами и кинокритиками. Запись трансляции мероприятия можно посмотреть на ютьюбе.

Лучшим фильмом признали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Якутская картина «Пугало» получила сразу две награды: за режиссуру и главную женскую роль. Также две победы достались комедии «Глубже!» — за сценарий и мужскую роль.

Полный список лауреатов премии выглядит следующим образом:

Лучший фильм


  • «Глубже!»
  • «Дорогие товарищи!»
  • «Конференция»
  • «Пугало»

Лучшая режиссерская работа


  • Дмитрий Давыдов – «Пугало»
  • Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»
  • Виталий Суслин – «Папье-маше»

Лучший сценарий


  • Елена Киселева и Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»
  • Михаил Сегал – «Глубже!»
  • Иван. И. Твердовский – «Конференция»

Лучшая операторская работа


  • Антон Громов и Алишер Хамидходжаев – «Преступный человек»
  • Николай Желудович – «Трое»
  • Андрей Найденов – «Дорогие товарищи!»
  • Ирина Уральская – «Блокадный дневник»

Лучшая работа художника


  • Ваня Боуден – «Конференция»
  • Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова – «Серебряные коньки»
  • Ирина Очина – «Дорогие товарищи!»
  • Ираида Шульц – «Блокадный дневник»

Лучшая музыка к фильму


  • Андрей Гурьянов – «Черный снег»
  • Анна Друбич – «Гипноз»
  • Дмитрий Шугайкин – «Человек из Подольска»

Лучшая главная женская роль


  • Юлия Высоцкая – «Дорогие товарищи!»
  • Наталья Павленкова – «Конференция»
  • Валентина Чыскыырай-Романова – «Пугало»

Лучшая главная мужская роль


  • Вадик Королев – «Человек из Подольска»
  • Александр Паль – «Глубже!»
  • Константин Хабенский – «Трое»

Лучшая роль второго плана


  • Татьяна Догилева, «Доктор Лиза»
  • Сергей Дрейден, «Блокадный дневник»
  • Виктория Исакова, «Человек из Подольска»

Лучший фильм-дебют


  • «Китобой»
  • «Сентенция» 
  • «Человек из Подольска» 

Лучший документальный фильм


  • «Будьте здоровы!» 
  • «Государственные похороны»
  • «Гунда»
  • «Котлован» 

Лучший анимационный фильм


  • «Ба» 
  • «Боксбалет» 
  • «Привет, бабульник!» 
  • «Уточка и кенгуру» 
  • «Хозяйка медной горы»

Лучший короткометражный фильм


  • «Из Ховрино» 
  • «Курчатов» 
  • «Мы — значит»
  • «Роман» 

Лучший сериал


  • «Мертвые души» 
  • «Псих» 
  • «Чики» 

Приз молодых кинокритиков «Голос»


  • «Год белой луны» 
  • «Дау. Вырождение» 
  • «Конференция» 
  • «Орфей» 

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Илья Хржановский («Дау»)

Приз за вклад в искусство кино

Андрей Хржановский («Нос, или Заговор „не таких“»)

Лента Кончаловского взяла главый приз, несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.

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