Кончаловский, Навальный и Исакова стали победителями кинопремии «Белый слон»

В Москве прошла церемония вручения премии «Белый слон», присуждаемой киноведами и кинокритиками. Запись трансляции мероприятия можно посмотреть на ютьюбе.

Лучшим фильмом признали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Якутская картина «Пугало» получила сразу две награды: за режиссуру и главную женскую роль. Также две победы достались комедии «Глубже!» — за сценарий и мужскую роль.

Полный список лауреатов премии выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Глубже!»

«Дорогие товарищи!»

«Конференция»

«Пугало»

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Давыдов – «Пугало»

Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»

Виталий Суслин – «Папье-маше»

Лучший сценарий

Елена Киселева и Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»

Михаил Сегал – «Глубже!»

Иван. И. Твердовский – «Конференция»

Лучшая операторская работа

Антон Громов и Алишер Хамидходжаев – «Преступный человек»

Николай Желудович – «Трое»

Андрей Найденов – «Дорогие товарищи!»

Ирина Уральская – «Блокадный дневник»

Лучшая работа художника

Ваня Боуден – «Конференция»

Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова – «Серебряные коньки»

Ирина Очина – «Дорогие товарищи!»

Ираида Шульц – «Блокадный дневник»

Лучшая музыка к фильму

Андрей Гурьянов – «Черный снег»

Анна Друбич – «Гипноз»

Дмитрий Шугайкин – «Человек из Подольска»

Лучшая главная женская роль

Юлия Высоцкая – «Дорогие товарищи!»

Наталья Павленкова – «Конференция»

Валентина Чыскыырай-Романова – «Пугало»

Лучшая главная мужская роль

Вадик Королев – «Человек из Подольска»

Александр Паль – «Глубже!»

Константин Хабенский – «Трое»

Лучшая роль второго плана

Татьяна Догилева, «Доктор Лиза»

Сергей Дрейден, «Блокадный дневник»

Виктория Исакова, «Человек из Подольска»

Лучший фильм-дебют

«Китобой»

«Сентенция»

«Человек из Подольска»

Лучший документальный фильм

«Будьте здоровы!»

«Государственные похороны»

«Гунда»

«Котлован»

Лучший анимационный фильм

«Ба»

«Боксбалет»

«Привет, бабульник!»

«Уточка и кенгуру»

«Хозяйка медной горы»



Лучший короткометражный фильм

«Из Ховрино»

«Курчатов»

«Мы — значит»

«Роман»

Лучший сериал

«Мертвые души»

«Псих»

«Чики»

Приз молодых кинокритиков «Голос»

«Год белой луны»

«Дау. Вырождение»

«Конференция»

«Орфей»

Приз им. основателя премии Мирона Черненко

Клара Исаева — за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность

Специальный приз «Событие года»

Алексей Навальный и его творческий коллектив (документальные фильмы-расследования)

Специальный приз «Событие года»

Илья Хржановский («Дау»)

Приз за вклад в искусство кино

Андрей Хржановский («Нос, или Заговор „не таких“»)

Лента Кончаловского взяла главый приз, несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.