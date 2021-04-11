Кончаловский, Навальный и Исакова стали победителями кинопремии «Белый слон»

В Москве прошла церемония вручения премии «Белый слон», присуждаемой киноведами и кинокритиками. Запись трансляции мероприятия можно посмотреть на ютьюбе.
Лучшим фильмом признали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Якутская картина «Пугало» получила сразу две награды: за режиссуру и главную женскую роль. Также две победы достались комедии «Глубже!» — за сценарий и мужскую роль.
Полный список лауреатов премии выглядит следующим образом:
Лучший фильм
- «Глубже!»
- «Дорогие товарищи!»
- «Конференция»
- «Пугало»
Лучшая режиссерская работа
- Дмитрий Давыдов – «Пугало»
- Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»
- Виталий Суслин – «Папье-маше»
Лучший сценарий
- Елена Киселева и Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»
- Михаил Сегал – «Глубже!»
- Иван. И. Твердовский – «Конференция»
Лучшая операторская работа
- Антон Громов и Алишер Хамидходжаев – «Преступный человек»
- Николай Желудович – «Трое»
- Андрей Найденов – «Дорогие товарищи!»
- Ирина Уральская – «Блокадный дневник»
Лучшая работа художника
- Ваня Боуден – «Конференция»
- Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова – «Серебряные коньки»
- Ирина Очина – «Дорогие товарищи!»
- Ираида Шульц – «Блокадный дневник»
Лучшая музыка к фильму
- Андрей Гурьянов – «Черный снег»
- Анна Друбич – «Гипноз»
- Дмитрий Шугайкин – «Человек из Подольска»
Лучшая главная женская роль
- Юлия Высоцкая – «Дорогие товарищи!»
- Наталья Павленкова – «Конференция»
- Валентина Чыскыырай-Романова – «Пугало»
Лучшая главная мужская роль
- Вадик Королев – «Человек из Подольска»
- Александр Паль – «Глубже!»
- Константин Хабенский – «Трое»
Лучшая роль второго плана
- Татьяна Догилева, «Доктор Лиза»
- Сергей Дрейден, «Блокадный дневник»
- Виктория Исакова, «Человек из Подольска»
Лучший фильм-дебют
- «Китобой»
- «Сентенция»
- «Человек из Подольска»
Лучший документальный фильм
- «Будьте здоровы!»
- «Государственные похороны»
- «Гунда»
- «Котлован»
Лучший анимационный фильм
- «Ба»
- «Боксбалет»
- «Привет, бабульник!»
- «Уточка и кенгуру»
- «Хозяйка медной горы»
Лучший короткометражный фильм
- «Из Ховрино»
- «Курчатов»
- «Мы — значит»
- «Роман»
Лучший сериал
- «Мертвые души»
- «Псих»
- «Чики»
Приз молодых кинокритиков «Голос»
- «Год белой луны»
- «Дау. Вырождение»
- «Конференция»
- «Орфей»
Приз им. основателя премии Мирона Черненко
Клара Исаева — за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность
Специальный приз «Событие года»
Алексей Навальный и его творческий коллектив (документальные фильмы-расследования)
Специальный приз «Событие года»
Илья Хржановский («Дау»)
Приз за вклад в искусство кино
Андрей Хржановский («Нос, или Заговор „не таких“»)
Лента Кончаловского взяла главый приз, несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.