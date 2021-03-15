перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Алексей Навальный/YouTube Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального
Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального 12:25
В новом тизере «Круэллы» Эмма Стоун становится злодейкой под трек Нэнси Синатры 11:31
В России выявили 9437 новых случаев коронавируса 11:25
Опрос: почти четверти россиян после увольнения денег не хватит и на неделю 11:00
Эпичные сражения во втором официальном трейлере режиссерской версии «Лиги справедливости» 10:10
Grammy/Twitter Диджей из Казахстана и много рэперов: названы победители премии «Грэмми-2021»
Диджей из Казахстана и много рэперов: названы победители премии «Грэмми-2021» 9:45
За полярниками, оставшимися в Антарктиде из‑за пандемии, приплыло судно Вчера в 21:06
Акционист, пробежавший голым по Красной площади, помещен в психбольницу Вчера в 20:34
«Помолитесь за меня»: бывший президент Польши записал прощальное видео перед операцией на сердце Вчера в 20:32
Лондонская полиция разогнала акцию памяти, которую посвятили погибшей от рук полицейского Вчера в 19:43
Rod Long/Unsplash Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из‑за подорожавших продуктов
Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из‑за подорожавших продуктов Вчера в 19:18
Финский стартап приготовил мясо из кислорода, азота, углерода и водорода Вчера в 17:58
Масленица в Никола-Ленивце, «Аватар» — вновь самый кассовый фильм и другие новости дня Вчера в 17:56 Дайджест
Uber и Lyft обменяются данными забаненных водителей. Пока только в США Вчера в 17:28
В Омане заблокировали Clubhouse Вчера в 16:58
«Севкабель-порт» создаст вместе с соседней фабрикой новое городское пространство Вчера в 16:31
Akira/Unsplash Власти Херсона признали бродячих кошек частью городской экосистемы
Власти Херсона признали бродячих кошек частью городской экосистемы Вчера в 16:22
Телеканал «Грозный» показал репортаж о задержании чеченок за «колдовство» Вчера в 16:18
Британская компания ищет садовода в Minecraft Вчера в 15:39
В Крыму запустят производство электромобилей. Их будут поставлять в туристические регионы России Вчера в 15:21
Отключить рекламу

Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:25

Союз кинематографистов вышел из числа учредителей премии «Белый слон» на фоне конфликта о награждении фильмов Алексея Навального и его творческой группы. Об этом говорится в официальном заявлении членов экспертного совета.

Спор внутри коллегии начался после того, как при обсуждении премии за 2020 год экспертный совет премии, куда входят члены Союза кинематографистов, а также критики и журналисты, не состоящие в нем, предложили присудить Навальному и его команде специальный приз «Событие года» за «серию новаторских документальных фильмов-расследований».

«Это решение впервые за 22 года существования премии вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии. Кроме того, Союз кинематографистов РФ настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации», — говорится в заявлении.

Президент Гильдии Кирилл Разлогов решил вывести организацию из числа учредителей премии, чтобы «избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов». Он подчеркнул, что своим решением «подтверждает абсолютную независимость премии».

Под заявлением подписались Зара Абдуллаева, Любовь Аркус, Екатерина Барабаш, Юрий Богомолов, Виктория Белопольская, Юрий Гладильщиков, Алексей Гусев, Антон Долин, Марина Дроздова, Олег Зинцов, Александр Киселев, Александр Колбовский, Василий Корецкий, Сергей Лаврентьев, Лариса Малюкова, Виктор Матизен, Татьяна Муштакова, Борис Нелепо, Лилия Немченко, Наталья Нусинова, Леонид Павлючик, Андрей Плахов и другие.

Церемония вручения «Белого слона» состоится 10 апреля 2021 года.

В прошлом году на премии в номинации «Лучший фильм» победила драма «Дылда» Кантемира Балагова. Картина также оказалась лауреатом в категориях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника». Премии «Лучший сценарий» и «Лучшая музыка» получил фильм «Керосин» Юсупа Разыкова. Сыгравшая в нем главную роль Елена Сусанина удостоилась приза за лучшую женсую роль.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Навальный
Кирилл Разлогов
Зара Абдуллаева
Любовь Аркус
Юрий Богомолов
Юрий Гладильщиков
Алексей Гусев
Антон Долин
Марина Дроздова
Олег Зинцов
Александр Киселев
Александр Колбовский
Сергей Лаврентьев
Лариса Малюкова
Виктор Матизен
Борис Нелепо
Андрей Плахов
Кантемир Балагов
Юсуп Разыков
Елена Сусанина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить