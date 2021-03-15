Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального

Союз кинематографистов вышел из числа учредителей премии «Белый слон» на фоне конфликта о награждении фильмов Алексея Навального и его творческой группы. Об этом говорится в официальном заявлении членов экспертного совета.

Спор внутри коллегии начался после того, как при обсуждении премии за 2020 год экспертный совет премии, куда входят члены Союза кинематографистов, а также критики и журналисты, не состоящие в нем, предложили присудить Навальному и его команде специальный приз «Событие года» за «серию новаторских документальных фильмов-расследований».

«Это решение впервые за 22 года существования премии вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии. Кроме того, Союз кинематографистов РФ настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации», — говорится в заявлении.

Президент Гильдии Кирилл Разлогов решил вывести организацию из числа учредителей премии, чтобы «избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов». Он подчеркнул, что своим решением «подтверждает абсолютную независимость премии».

Под заявлением подписались Зара Абдуллаева, Любовь Аркус, Екатерина Барабаш, Юрий Богомолов, Виктория Белопольская, Юрий Гладильщиков, Алексей Гусев, Антон Долин, Марина Дроздова, Олег Зинцов, Александр Киселев, Александр Колбовский, Василий Корецкий, Сергей Лаврентьев, Лариса Малюкова, Виктор Матизен, Татьяна Муштакова, Борис Нелепо, Лилия Немченко, Наталья Нусинова, Леонид Павлючик, Андрей Плахов и другие.

Церемония вручения «Белого слона» состоится 10 апреля 2021 года.

В прошлом году на премии в номинации «Лучший фильм» победила драма «Дылда» Кантемира Балагова. Картина также оказалась лауреатом в категориях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника». Премии «Лучший сценарий» и «Лучшая музыка» получил фильм «Керосин» Юсупа Разыкова. Сыгравшая в нем главную роль Елена Сусанина удостоилась приза за лучшую женсую роль.