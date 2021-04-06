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Кончаловский попросил не номинировать свой фильм «Дорогие товарищи!» на премию «Белый слон»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:30

Режиссер Андрей Кончаловский попросил организаторов снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Он недоволен, что в номинантах оказалась публицистическая картина, написал режиссер в фейсбуке.

В начале своего сообщения Кончаловский пишет, что это решение далось ему нелегко. Он благодарит экспертный совет за высокую оценку его фильма и отмечает, что премия «Белый слон» для него «одна из самых важных в российском кинематографе».

После этого он делится соображениями о роли художника и природе искусства.

Художник делится своими чувствами. Не мыслями — потому что мыслями делится философ, не идеями — потому что идеями делятся политики. Художник создает образы, которые должны сообщить чувства и уже потом вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном. В этом для меня и заключается высший смысл искусства. Я, как могу, пытаюсь быть верным этому высшему смыслу.

Далее Кончаловский объясняет причину своего решения. Режиссеру «грустно видеть», что претендентом в номинации «Событие года» стал публицистический проект — какой конкретно, он не уточнил. По его мнению, этот фильм может выступить как политический акт, но не как предмет искусства. «Это как если бы передовая статья в газете „Комсомольская правда“ получила премию по литературе», — добавляет он.

В завершение послания он сожалеет, что «ошибка» экспертов национальной премии кинокритики и кинопрессы не дает кинопроизведениям объективной оценки профессионального сообщества.

Председатель экспертного совета «Белого слона» Виктор Матизен заявил «Открытым медиа», что регламент премии не предусматривает исключения картины из номинантов на награду, даже если того требует режиссер фильма, поэтому «Дорогие товарищи!» Кончаловского останутся в конкурсном списке. «У нас были в прошлом такие инциденты, но мы никогда ничего не снимали. Нарушать регламент при всём уважении к Андрею Сергеевичу мы не будем», — прокомментировал он.

Возможно, речь идет о расследованиях Алексея Навального. 14 марта экспертный совет премии предложил присудить Навальному и его команде специальный приз «Событие года» за «серию новаторских документальных фильмов-расследований».

После этого в числе организаторов премии произошел раскол. Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального, и предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации.

Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России, раскритиковал решение экспертов «Белого слона» вручить награду политику. По его мнению, кинокритики должны оценивать фильмы, а оппозиционер не имеет никакого отношения к кино.

Церемония вручения «Белого слона» состоится 10 апреля 2021 года.

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