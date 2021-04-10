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Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок супергеройского фильма DC «Черный Адам»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

Американский актер Дуэйн Джонсон (он же Скала) объявил в своем инстаграме о начале съемок «Черного Адама». Картина расскажет про супергеройского антагониста вселенной DC.

«Наша съемочная команда целиком состоит из звезд — невероятно талантливых, целеустремленных, преданных делу и сосредоточенных на том, чтобы поднять планку и представить что‑то ОСОБЕННОЕ для всего мира. Это большая честь», — написал Джонсон.

Актер исполнит главную роль в фильме — суперзлодея Черного Адама, обладающего огромной силой, скоростью и умом. В фильме он будет сражаться с Обществом справедливости Америки, куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).

Режиссером «Черного Адама» выступит Жауме Коллет-Серра, а итоговый вариант сценария — дело рук Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани. Картина станет спин-оффом «Шазам!» 2019 года и вторым совместным проектом New Line Cinema и DC.

Ранее актер озвучил дату выхода «Черного Адама». Премьера нового супергеройского боевика от DC состоится 29 июля 2022 года.

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