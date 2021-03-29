Дуэйн Джонсон объявил дату выхода «Черного Адама»

Сначала постеры с названием фильма и премьерной датой появились на экранах на Таймс-сквер, а позже — в инстаграме актера.

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Дуэйн Джонсон исполнит в картине роль главного протагониста — Черного Адама, обладающего огромной силой, скоростью и умом. В фильме он будет сражаться с Обществом справедливости Америки, куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).

Режиссером «Черного Адама» выступит Жауме Коллет-Серра, а итоговый вариант сценария — дело рук Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани.

Картина станет спин-оффом «Шазам!» 2019 года и вторым совместным проектом New Line Cinema и DC.