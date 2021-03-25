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Пирс Броснан сыграет Доктора Фейта в супергеройском фильме DC

Семён Гудошников
Сегодня в 15:54

Пирс Броснан присоединится к актерскому составу «Черного адама» — супергеройского фильма от New Line Cinema и DC. Звезда бондианы и почетный офицер ордена Британской империи исполнит роль Доктора Фейта, известного также как Кент Нельсон, пишет Deadline.

Фейт — чародей и один из создателей Общества справедливости. Суперсилу ему приносит магический Шлем Судьбы. Для Броснана это будет первое появление в супергеройском фильме. Роль его главного соперника — суперзлодея Черного Адама — досталась Дуэйну Джонсону.

В ленте также сыграют Олдис Ходж (Человек-ястреб), Ноа Сентинео (Атом Крушитель) и Квинтесса Суинделл (Циклон). Режиссером выступит Жауме Коллет-Серра, а итоговый вариант сценария — дело рук Рори Хейнса и Сохраба Ноширвани.

«Черный Адам» — второй совместный проект New Line и DC после фильма «Шазам!» 2019 года, который стал коммерческим хитом. Уже готовится вторая часть картины — ее премьера намечена на июнь 2023 года, а главную злодейку в ней сыграет Хелен Миррен.

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