На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB

На режиссера и основателя фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского напали активисты провластного движения SERB. Сам он не пострадал, а нападавшие убежали, передает Avtozak Live со ссылкой на режиссера и пресс-службу фестиваля.

Манский рассказал в эфире «Дождю», что он давал интервью Associated Press, когда несколько человек подбежали к нему и съемочной группе, а один из них попытался «какой‑то тканью перехватить горло».

Видео нападения опубликовал аккаунт «Артдокфеста» в фейсбуке. На кадрах видно, как в коридоре начинается потасовка, режиссера уводят, а в толпе остается неизвестный мужчина с камерой в руке. Он утверждает, что всего лишь «накинул трусы» на Манского, а само происшествие — ответ на декабрьский одиночный пикет режиссера у здания ФСБ, куда он вышел с синими трусами в поддержку Навального.