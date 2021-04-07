Полицейские и активисты SERB появились на фестивале «Артдокфест»

Активисты SERB, как утверждают представители «Артдокфеста», попытались сорвать показ картины «Дорога домой», «выдавая оценочное суждение героев за мнение организаторов фестиваля».

Сотрудники полиции и участники провластного движения SERB пришли в московский кинотеатр «Октябрь», где проходил фестиваль «Артдокфест». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Документальный фильм «Дорога домой» снял белорусский режиссер Артем Лобач. Он рассказал в ленте историю молодого человека, переехавшего из Крыма в украинское село и пытающего интегрироваться в новое общество.

На видео, размещенном в инстаграме фестиваля, слышно, как возмущенный мужчина называет кинокартину «фильмом про бомжа, который оскорбляет жителей Крыма» и «антироссийской пропагандой».

По словам режиссера Кирилла Ненашева, полицию вызвали «провокаторы», которым не понравилось слово «аннексированный» в анонсе ленты. По подсчетам кинематографиста, в «Октябрь» приехали около 15 правоохранителей.