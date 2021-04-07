Полицейские и активисты SERB появились на фестивале «Артдокфест»

Сотрудники полиции и участники провластного движения SERB пришли в московский кинотеатр «Октябрь», где проходил фестиваль «Артдокфест». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Активисты SERB, как утверждают представители «Артдокфеста», попытались сорвать показ картины «Дорога домой», «выдавая оценочное суждение героев за мнение организаторов фестиваля».
Документальный фильм «Дорога домой» снял белорусский режиссер Артем Лобач. Он рассказал в ленте историю молодого человека, переехавшего из Крыма в украинское село и пытающего интегрироваться в новое общество.
На видео, размещенном в инстаграме фестиваля, слышно, как возмущенный мужчина называет кинокартину «фильмом про бомжа, который оскорбляет жителей Крыма» и «антироссийской пропагандой».
По словам режиссера Кирилла Ненашева, полицию вызвали «провокаторы», которым не понравилось слово «аннексированный» в анонсе ленты. По подсчетам кинематографиста, в «Октябрь» приехали около 15 правоохранителей.