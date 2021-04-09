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Джоди Тернер-Смит покинула сериал «Ведьмак: Кровавое происхождение». Она играла главную роль

Виктория Шанина
Сегодня в 9:54

Актриса Джоди Тернер-Смит ушла из актерского состава сериала «Ведьмак: Кровавое происхождение». Основная причина — новый график съемок, который оказался для нее неудобным, пишет Deadline.

Тернер-Смит была назначена на главную роль в приквеле «Ведьмака» от Netflix. В «Кровавом происхождении» она могла стать воительницей Эйли с божественным голосом.

Приквел был официально запущен в разработку летом 2020 года. В нем будет рассказано, как магический катаклизм привел к смешению нескольких миров за 1200 лет до событий основного сериала. Вместе с людьми и магами начали жить гномы, вампиры, эльфы и другие фантастические расы.

Сериал «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского вышел на Netflix 20 декабря 2019-го. Главного героя — Геральта из Ривии — сыграл Генри Кэвилл. Благодаря изменениям при подсчете популярности сериалов и фильмов «Ведьмак» стал самым популярным на платформе.

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