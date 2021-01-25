Главная роль в сериале «Ведьмак: Кровавое происхождение» достанется Джоди Тернер-Смит

Джоди Тернер-Смит сыграет главную роль в приквеле «Ведьмака» от Netflix. В «Кровавом происхождении» она станет воительницей Эйли с божественным голосом. Об этом написал The Wrap.

Фильмография актрисы больше чем на половину состоит из сериалов. Самые популярные из них — «Бешеные псы» и «Настоящая кровь». Шоураннером проекта станет продюсер «Академии „Амбрелла“» Лорен Шмидт Хиссрик. Сценарист — Деклан Де Барра.

Приквел был официально запущен в разработку летом 2020 года. В нем будет рассказано, как магический катаклизм привел к смешению нескольких миров за 1200 лет до событий основного сериала. Вместе с людьми и магами начали жить гномы, вампиры, эльфы и другие фантастические расы.