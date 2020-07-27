Действие приквела развернется за 1200 лет до событий основного сериала. В нем будет рассказано о том, как из‑за магического катаклизма смешалось несколько миров, в результате чего на Континенте вместе с людьми и магами начали жить гномы, вампиры, эльфы и другие фантастические расы.

Шоураннером проекта выступит Лорен Шмидт Хиссрик, а сценаристом — Деклан Де Барра. Они вместе работают и над оригинальным шоу. В сериале-приквеле будет 6 эпизодов. Дата премьеры пока неизвестна.

Сериал «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского вышел на Netflix 20 декабря. Главного героя — Геральта из Ривии — сыграл Генри Кэвилл. Благодаря изменениям при подсчете популярности сериалов и фильмов «Ведьмак» стал самым популярным на платформе. Песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из шоу быстро превратилась в мем ― кавер на нее даже исполнил русский народный хор из Омска. Другие мемы первого сезона смотрите в подборке «Афиши Daily». Второй сезон «Ведьмака» сейчас находится в производстве.