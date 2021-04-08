К 2025 году в России появится первое беспилотное метро

Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрей Бокарев заявили о запуске первого в России беспилотного метро. Такие поезда появятся в Казани до 2025 года, пишут «Ведомости».

ТМХ разработал систему обнаружения препятствий для поездов и контроля платформенного пространства для отдельных участков метрополитена. Подвижным составом можно будет управлять дистанционно.

Объединение производителей железнодорожной техники готовит стандарты, которые будут приниматься по типу ГОСТов. Они будут регулировать управление поездом в автоматическом и дистанционном режимах.

Казанский метрополитен самый молодой в России, пока в нем всего одна линия. Общая протяженность 11 станций — 16,7 километра. Благодаря простому маршруту беспилотный транспорт будет легче внедрить.

В 2021 году на российских дорогах уже могут появиться беспилотные автомобили. Сейчас разрабатываются правила эксплуатации беспилотников, а также решается, на кого ляжет ответственность за ДТП с такими машинами.

В начале января предприятие Роскосмоса также объявило о создании беспилотного трамвая в 2022 году. Дата запуска транспорта пока неизвестна, так как нужно будет провести длительные испытания, настроить и доработать систему.