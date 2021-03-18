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Беспилотные автомобили появятся в российских городах в 2021 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:34

Беспилотные автомобили появятся в Москве, Петербурге и других российских городах в 2021 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на план Минтранса по развитию высокоавтоматизированного транспорта.

Согласно ему, в ближайшее время в России разработают правила эксплуатации беспилотников. В частности, власти определят, кто будет ответственным за ДТП в машине без водителя, а также укажут предельные тарифы ОСАГО.

Испытания беспилотных автомобилей проводились с 2019 года, но в ходе них в машинах оставался инженер-испытатель — он находился в водительском кресле и контролировал движение. Новые правила позволят беспилотникам функционировать самостоятельно.

В каких именно регионах разрешат автомобили без водителей, пока неизвестно. «Вероятно, в первую очередь это будут территории, где эксперимент проводится наиболее продолжительное время, — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан», — сказали в Минтрансе.

Ранее эксперты из Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предлагали разрешить беспилотным автомобилям ездить по выделенным для общественного транспорта полосам.

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