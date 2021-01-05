Предприятие Роскосмоса создаст беспилотный трамвай

Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Роскосмос, создаст беспилотный трамвай в 2022 году. Об этом заявил гендиректор предприятия Роман Новиков, пишет ТАСС.

«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — сказал Новиков.

Ранее он сообщил о предварительной договоренности по запуску трамваев на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные, пятисекционные, низкопольные вагоны. Техническим обслуживанием займется Усть-Катавский завод.

В сентябре 2020 года заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сказал, что в столице начнут тестировать беспилотный трамвай. Ожидается, что беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения, так как 70% аварий происходит по вине водителей.