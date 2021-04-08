Больше трети россиян назвали налоги чрезмерными

36% россиян считают действующие налоги чрезмерными. Об этом сообщает РБК.

ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого 52% полагают, что налоговое бремя для них достаточное. 1% заявил, что платежи им назначают недостаточно высокие.

Среди недовольных размерами налогов 49% — в возрасте от 25 до 34 лет. Люди старше 60 лет считают налоговое бремя достаточным — таких среди респондентов 75%. При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе от 18 до 24 года — лишь 49%.

42% отметили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад, и таких людей больше, чем тех, кто утверждает, что сейчас зарабатывает больше, чем в середине прошлого десятилетия. 13% заявили, что налоги сегодня у них ниже, чем раньше. Доходы за прошедший пятилетний период упали у 27%. Это, по словам специалистов ВЦИОМ, говорит об увеличении налогового бремени в России.

В прошлом году «Коммерсант» со ссылкой на Российский союз пекарей сообщил, что жители России стали покупать больше хлеба — впервые за пять лет зафиксирован рост продаж этого продукта. Такую динамику специалисты связывают со снижением доходов населения. С низким заработком россияне стали больше приобретать товаров первой необходимости.

В июне 2020 года доля россиян, которые живут на среднемесячные доходы ниже 15 тыс. рублей в месяц, составила 44,6% от всего населения страны. До пандемии коронавируса этот показатель составлял 38,1%.