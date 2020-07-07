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Почти половина жителей России начала жить на доходы ниже 15 тыс. рублей из‑за коронакризиса

Сегодня в 12:14

В июне 2020 года доля россиян, которые живут на среднемесячные доходы ниже 15 тыс. рублей в месяц, составила 44,6% от всего населения страны. До пандемии коронавирусной инфекции этот показатель составлял 38,1%. Об этом говорится в совместном исследовании СК «Росгосстрах Жизнь» и центра «Перспектива», пишет РБК.

Каждый пятый опрошенный россиянин сообщил о радикальном падении зарплаты с начала пандемии коронавирусной инфекции, а каждый десятый — о полной потере всего заработка. Почти 33% респондентов также заявили, что им пришлось отказаться от «трат на мелкие удовольствия» во время пандемии.

Доля жителей России, которые в месяц получают менее 5000 рублей, выросла с 6,9% перед началом пандемии до 8,1% в июне 2020 года. С доходом до 15 тыс. рублей — с 31 до 36,5%, а в категории от 15 до 25 тыс. рублей — с 25,6 до 28,2%.

Количество россиян, которые зарабатывают в пределах 25–30 тыс. рублей, снизилось с 15,3 до 13%, от 35 до 50 тыс. рублей — с 11,5 до 8,5%. Доля жителей России, получающих от 50 до 100 тыс. рублей, с февраля снизилась почти в два раза — с 7,6 до 3,5%, при этом тех, кто зарабатывает более 100 тыс. рублей, стало больше — с 1,8 до 2,1%.

В опросе приняли участие 1500 жителей России старше 18 лет из всех федеральных округов. При этом официально в России безработными признаны 2,2 млн человек, тогда как неофициально этот показатель может достичь 10 млн человек.

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