Россияне стали покупать больше хлеба. Все из‑за снижения доходов

Жители России стали покупать больше хлеба — впервые за пять лет зафиксирован рост продаж этого продукта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Российский союз пекарей.

Согласно прогнозу аналитиков BusinesStat, в натуральном выражении продажи хлеба по итогам 2020 года могут увеличиться более чем на 600 тыс. тонн — до 7,95 млн тонн. С января по сентябрь продажи в денежном выражении выросли на 2,9% — до 552,7 млрд рублей.

Рост связывают со снижением доходов населения. С низким заработком россияне стали больше приобретать товаров первой необходимости.

По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут во время кризиса. Аналогичная тенденция наблюдалась в последний раз в 2008 году, пояснил он.

В Союзе пекарей прогнозируют снижение производства хлеба после стабилизации экономической ситуации в стране.

По данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале этого года снизились на 8,4%, в третьем — на 4,8%.