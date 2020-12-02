Сеть «Каро» предложила зрителям снять зал целиком и выбрать фильм

Сеть кинотеатров запускает сервис «Ключи от зала», с помощью которого можно забронировать любой зал специально для себя. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Кинозал в свое полное распоряжение можно заказать под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию и дружескую встречу или романтическое свидание. Для этого нужно оформить заявку на сайте.

В форме для заполнения нужно указать дату, время, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента. Это может быть фильм из репертуара «Каро» или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Гости могут выбирать из полустони предложенных картин.

Зрителям также доступен заказ оформления помещения, обслуживающего персонала, фуршетов и кофе-брейков, а также аудиовизуального сопровождения.