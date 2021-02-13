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Сеть кинотеатров в Корее начала сдавать залы в аренду геймерам, чтобы справиться с убытками

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:26

Крупнейшая сеть кинотеатров в Южной Корее CGV начала сдавать залы в аренду геймерам. Таким образом предприниматели хотят возместить убытки, возникшие во время пандемии. Об этом сообщает Би-би-си.

Фильмов в корейском прокате сейчас очень мало, а залы можно заполнять только на 50%. Идея, как кинотеатры могут получать хотя бы какую‑то прибыль, пришла одному из сотрудников сети. По его наблюдениям, любителям кино зачастую нравятся и видеоигры.

Зал на два часа за 90 долларов могут арендовать до четырех человек, стоимость вечерних сеансов — 135 долларов. Консоли и игры можно приносить свои. Услугой воспользовались уже более 130 раз. Играют в кинозалах в основном мужчины от 30 до 40 лет, но иногда в этом участвуют пары и семьи.

В прошлом году сеть кинотеатров запустила сервис «Ключи от зала», с помощью которого можно забронировать любой зал специально для себя. Кинозал в свое полное распоряжение можно заказать под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию, дружескую встречу или романтическое свидание. Для этого нужно оформить заявку на сайте.

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