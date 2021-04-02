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ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у виновников ДТП

Виктория Шанина
Сегодня в 11:03

Либерально-демократическая партия России внесет в Госдуму законопроект, который позволит конфисковывать автомобиль у виновников ДТП. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

Транспорт планируется отбирать у пьяных водителей и злостных нарушителей правил. Кроме того, политики предложили высылать таких автовладельцев за пределы родного города. Куда именно их будут отправлять — не уточняется.

Жириновский отметил, что такая инициатива предлагалась уже не раз. Партия решила вновь поднять этот вопрос после аварии с участием машины блогера Эдварда Била.

«Этот человек окончательно обнаглел. Он ведь смеется, наслаждается ситуацией, а ведь сколько людей из‑за него пострадали! Речь не только о побитых машинах, но и огромной пробке, сколько времени люди потеряли. И это не впервые. У него множество нарушений ПДД за последнее время. Пора положить этому конец», — написал глава ЛДПР.

Речь идет о ДТП, которое произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Спорткар Audi RS 6 Avant Эдварда Била вылетел на встречку, из‑за чего столкнулись пять автомобилей. СМИ сообщали о пострадавшей женщине — водителе «фольксвагена». Она находится в реанимации. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД, по неосторожности причинившем тяжкий вред здоровью человека.

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