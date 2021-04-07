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Режиссер Андрей Смирнов поддержал Андрея Кончаловского. Тот не хотел быть номинантом «Белого слона»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:07

Режиссер Андрей Смирнов, известный по фильмам «Белорусский вокзал», «Жила-была одна баба» и «Француз», поддержал Андрея Кончаловского, который попросил не номинировать его на премию «Белый слон». Об этом кинематографист сообщил в эфире «Эхо Москва».

Смирнов заявил, что целиком и полностью поддерживает позицию коллеги. Он подчеркнул, что подписывает и будет подписывать любые документы в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, оказавшегося, как считает режиссер, в трагичной ситуации.

Тем не менее, Смирнов с «большими сомнениями» относится к действиям гильдии кинокритиков и призывает не смешивать деятельность оппозиционера (а именно — его видеорасследования) с «настоящим искусством».

«Наша гражданская позиция может совпадать — полностью или частично — с нашей позицией художественной. Но все-таки путать искусство с общественной борьбой не стоит. Это разные вещи. Но в России путали их не раз, и всегда это не давало никакого позитивного результата», — отметил Смирнов.

Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Причиной стала номинация в категории «Событие года» публицистического проекта.

Режиссер не уточнил, какой именно проект вызвал у него несогласие. Предположительно, им могли стать расследования Алексея Навального. Экспертный совет премии предложил присудить им приз за «серию новаторских документальных фильмов-расследований».

После этого в числе организаторов премии произошел раскол. Союз кинематографистов вышел из числа учредителей «Белого слона», отказавшись награждать Навального, и предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации.

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