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Стали известны детали о первом проекте принца Гарри и Меган Маркл для Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:33

Первым проектом принца Гарри и Меган Маркл для Netlfix станет документальный сериал «Сердце непобежденного». Он расскажет о бывших военных, ставших спортсменами-паралимпийцами, сообщил Independent.

Продюсерская компания Archewell выпустит многосерийный фильм, посвященный подготовке атлетов к турниру под названием «Игры непобежденных». Эти соревнования организовали по инициативе принца Гарри в 2014 году.

Первые игры прошли в Лондоне, вторые — в американском штате Флорида, третьи — в канадском городе Торонто, четвертые — в австралийском Сиднее. Юбилейный, пятый турнир должен состояться в Нидерландах в 2022 году.

Режиссером сериала станет Орландо фон Айнсидель, известный по фильму «Вирунга» и оскароносной короткометражке «Белые каски». Продюсером проекта станет Джоанна Натасегара, постоянный соавтор Айнсиделя.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл будут сотрудничать со стриминговой платформой Netflix, стало известно в сентябре 2020 года. Они пообещали выпускать документальные и художественные фильмы, сериалы и «вдохновляющие семейные программы».

Вскоре стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские станут главными героями реалити-шоу. Когда оно появится на Netflix, пока неизвестно. Предполагается, что проект поможет паре рассказать подробнее об их благотворительной деятельности.

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