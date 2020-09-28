Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу Netflix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл снимутся в реалити-шоу об их жизни, которое покажет стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщили The Sun и The Daily Mail.

По данным изданий, пара получит за участие в проекте примерно 150 миллионов долларов. Съемки продлятся около трех месяцев. По мнению принца Гарри и Меган Маркл, шоу позволит людям узнать детальнее о благотворительной деятельности пары.

Насколько близко подпустят к себе съемочную группу герцог и герцогиня Сассекские и будут ли съемки реалити-шоу проводиться в их доме в Калифорнии, пока неизвестно.

Ранее в сентябре таблоиды писали, что принц Уилльям был крайне возмущен контрактом Гарри с Netflix. Что именно огорчило британского наследника, тогда не сообщалось.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл начнут сотрудничать со стриминговой платформой Netflix, стало известно в начале сентября. Пара основала продюсерскую компанию, которая будет выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины, шоу и детские программы.